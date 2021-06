Arriva ancora un nuovo riconoscimento di Iliad, uno degli operatori più giovani del mercato di telefonia mobile italiano, in termini di apprezzamento ricevuto dai consumatori.

Le ultime novità arrivano da un sondaggio di Toluna. La ricerca di cui parliamo è stata condotta da Toluna in collaborazione con Harris Interactive e l’Aston Business School. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad rimane l’operatore preferito dai consumatori italiani

In tale analisi, i principali operatori telefonici italiani sono stati monitorati e classificati secondo diverse categorie di giudizio: Brand knowledge, Brand Equity, Future Relevance, Excitement e Community. Nelle categorie Brand Equity e Future Relevance primeggia Iliad, mentre Very Mobile vince nelle Excitement e Community.

In termini di Knowledge, come era lecito aspettarsi, primeggiano in ordine TIM, Vodafone e WindTre. Il trend opposto si verifica invece nelle categorie in cui risaltano Iliad e Very Mobile, dove TIM, Vodafone e WindTre occupano le ultime posizioni.

Nei commenti di Toluna si evince anche qualche nota negativa per Iliad: secondo chi ha condotto l’analisi, nonostante Iliad sia in vantaggio nella maggior parte delle categorie, l’operatore non offrirebbe una copertura di rete al top rispetto agli altri operatori sul mercato, con un’offerta relativamente limitata. Vi ricordo che per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili dell’operatore, non vi resta che visitare il sito ufficiale di Iliad.