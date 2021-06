Iliad: cambio di programma, ora anche l'operatore "affidabile" apporterà degli aumenti?

La compagnia telefonica Iliad, da anni si distingue dalle altre per la sua parola. Questa infatti non ha mai mutato le sue tariffe, rimanendo fedele alle vecchie promozioni con costo invariabile. Eppure qualcosa sta iniziano a mutare. Sembra che l’operatore abbia da poco corretto i suoi termini contrattuali.

La modifica è avvenuta esattamente nella parte in cui si parla di modifiche unilaterali del contratto verso i clienti.

Iliad: un dettaglio irrilevante inizia a farci dubitare

La frase è stata modificata da: “Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”) per i seguenti giustificati motivi e in maniera proporzionata […]”.

Ad: “Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione della tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”) per i seguenti giustificati motivi e in maniera proporzionata […]”

Sebbene a primo impatto possa risultare tutto invariato, ovvero che le offerte sottoscritte con l’apposta dicitura “Per sempre” non subiranno aumenti in futuro in termini di tariffa mensile, in realtà la modifica di Iliad nasconde qualcosa di misterioso. Alcune delle prossime offerte potrebbero dar vita ad una serie rimodulazioni future.

All’operatore telefonico Iliad è giunta la notizia sui sospetti nei riguardi del suo conto, ma questa ha smentito con convinzione e sicurezza. Per il momento, secondo quanto detto dalla compagnia, non vi sarà alcuna rimodulazione tariffaria, né tantomeno saranno applicate al bundle di traffico dati e telefonico incluso nelle offerte sottoscritte.