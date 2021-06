Se parliamo di aste record, stiamo sicuramente trattando dei prodotti che sono strettamente correlati al collezionismo, e uno di questi riguarda senza ombra di dubbio i fumetti. Forse molti non sanno che alcuni di questi possono valere davvero una fortuna. Scopriamo di seguito quali sono i fumetti più costosi al mondo e quali sono stati venduti a caro prezzo a delle aste milionarie.

Fumetti: ecco la classifica di quelli più costosi al mondo

Era già presente a pianta stabile al primo posto, ma ora il suo valore si è alzato sensibilmente aumentando di un altro milione di dollari. Parliamo di Action Comics 1, il primo numero in cui appare il supereroe per eccellenza, ossia Superman. La copia, in perfette condizioni (risalente al 1938 tra l’altro), è stata pagata ben 3,25 milioni di dollari ad un’asta online.

Ovviamente, anche altri titoli hanno fatto la storie della fumettistica mondiale, e sono tutti targati DC Comics e Marvel. Infatti, nel momento in cui si va a parlare i aste record, si parla sempre di questa tipologia di titoli. La cosa strana è che, ai tempi, questi titoli, oggi estremamente rari, valevano a malapena 10 centesimi. Scopriamo di seguito la classifica (per quanto riguarda i primi titoli, sono espressi in euro. In seguito, in dollari statunitensi):

10. Marvel Comics n.1, Timely Comics, 1939, CGC 9.0 – 296.058 €

9. Tales of Suspense n.39, Marvel Comics, 1959, CGC 9.6 – 283.041 €

8. Flash Comics n.1, D.C. Comics, 1940, CGC 9.6 – 329.490 €

7. X-Men n.1, Marvel Comics, 1963, CGC 9.8 – 401.348 €

6. Batman n.1, D.C. Comics, 1940, CGC 9.2 – 429.475 €

5. Captain America #1″. – 915.000 Dollari

4. All Star Comics #8. – 936.223 Dollari

3. Amazing Fantasy #15. – 1.100.000 Dollari

2. Detective Comics #27. – 1.500.000 Dollari

1. Action Comics #1. – 3.200.000 Dollari