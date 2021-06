Il volantino Expert vuole assecondare il più possibile le richieste e le esigenze dei consumatori, proponendo una serie di offerte molto speciali applicate sulle più svariate categorie merceologiche, anche le meno coinvolte nelle precedenti campagne.

L’accesso alla soluzione corrente risulta essere possibile in tutti i negozi in Italia, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda, a patto che l’acquisto venga completato entro e non oltre il 20 giugno 2021. Gli utenti potranno godere del Tasso Zero, solo al superamento dei 199 euro di spesa effettiva, ricordando anche la presenza della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Expert: quali sono le offerte da non perdere

Le migliori offerte da non perdere da Expert toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, restando entro i 700 euro sarà possibile acquistare Xiaomi Mi 11i, Motorola G30, Samsun Galaxy A12, Oppo A54, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9 e tantissimi altri ancora.

Nel caso in cui, invece, siate pronti a mettere le mani su un top di gamma, allora dovrete puntare direttamente su un Samsung Galaxy S21, in vendita a 729 euro, oppure sull’ottimo iPhone 12 da 799 euro. Tutti i prodotti sono completamente sbrandizzati, quindi gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Maggiori informazioni in merito alla nuova campagna, sono disponibili nelle pagine sottostanti, ricordando che gli acquisti potranno essere effettuati sia online che in negozio, senza differenze di prezzo o di disponibilità generali.