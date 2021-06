Il Black Friday è già arrivato da Euronics, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere ai migliori sconti, riuscendo ad acquistare alcuni dei prodotti più interessanti del periodo, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Per risparmiare, a differenza di quanto visto in passato, sarà necessario recarsi il prima possibile nei vari negozi sparsi per il territorio, senza distinzioni in merito alle regioni o ai vari soci. La validità della campagna è fissata al 16 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili, con presenza anche del solito Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi (previa approvazione della richiesta).

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, non dovete perdervi assolutamente il nostro canale Telegram, lo trovate a questo link.

Euronics: il volantino è uno dei migliori in assoluto

Il prodotto da non perdere nel volantino Euronics pare essere il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone davvero incredibile, finalmente disponibile ad un prezzo non eccessivamente elevato, dato che saranno necessari solamente 799 euro per il suo acquisto definitivo, con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand.

Le alternative sono invece rappresentate da modelli molto più economici, quali risultano essere Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a 449 euro, passando anche per Xiaomi Mi 11i, acquistabile a 695 euro, oppure il bellissimo Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo non supera i 699 euro.

Le proposte del volantino Euronics sono interamente raccolte per voi nel comodo volantino che abbiamo integrato nell’articolo, troverete ogni offerta e tutti i prezzi di vendita migliori del momento.