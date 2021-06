Come ben sappiamo ogni settimana Epic Games propone sul suo famosissimo store un gioco in versione gratuito per soli 7 giorni. Se il gioco della settimana scorsa non era esattamente tra i più famosi, anche se comunque molto valido, questa settimana Epic ha lanciato una vera e propria bomba. Sto parlando di Control, uno dei giochi che ho più apprezzato negli ultimi due anni di esperienza, e che collega tanti generi diversi, ispirandosi direttamente ad un classico come Alan Wake.

Control gratis, la bomba della settimana

Control è un gioco sparatutto e d’avventura in terza persona, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. A pochi mesi dalla sua pubblicazione, è diventato già un classico: questo grazie alla storia incredibile che guida l’esperienza videoludica, ma anche grazie all’integrazione delle ultime tecnologie, che lo rendono a tutti gli effetti un gioco next-gen.

La versione rilasciata gratuitamente da Epic è quella senza DLC, che potrete tranquillamente acquistare scontate a parte al costo di 7,49€ (vi assicuro che ne vale la pena). Per poterlo riscattare gratuitamente vi basterà eseguire il login sullo store di Epic, cercare il titolo nel Negozio, e procedere all’acquisto, per il quale non vi verrà addebitato alcun importo. Una volta riscattato potrete usufruirne a tempo indeterminato, dato che rimarrà per sempre nella vostra libreria di giochi.

Correte subito a riscattarlo e cominciate a giocarlo: non ve ne pentirete affatto e non potrete farne a meno. Anche la sua durata, di circa 20 ore senza DLC, è più che consona all’avventura e alla storia che intende raccontare e portare accanto. Come consiglio ulteriore non posso fare a meno di consigliarvi il già citato Alan Wake, le cui avventure fanno riferimento allo stesso mondo di Control.