Un fantastico annuncio sta facendo impazzire tutti i fan del famoso cantautore Ed Sheeran. Dopo tanto tempo eccolo tornato più carico che mai. E in tutto questo c’entra anche TikTok. Scopriamo insieme di cosa si tratta, ma attenzione, non prendete impegni per il 25 giugno 2021.

Ed Sheeran e il suo nuovo singolo su TikTok

Se ancora non lo avete saputo, notizia recente, Ed Sheeran dopo ben 4 anni dal suo ultimo disco, è pronto a presentare il suo nuovo singolo. Una notizia incredibile alla quale se ne aggiunge un’altra altrettanto fantastica.

Dove Ed Sheeran ha deciso di esibirsi? Tenetevi forte perché il suo palco sarà TikTok. L’amatissimo cantautore presenterà il suo nuovo singolo proprio sulla piattaforma social sempre più diffusa e apprezzata dai giovanissimi.

Abbiamo arruolato #DavidBeckham per aiutare @Edsheeran a riscaldarsi in vista del TikTok UEFA Euro 2020 LIVE Show! Non perdere il debutto live del suo nuovo singolo – solo su TikTok! Appuntamento al 25 giugno, ore 22:00. #EdTikTokLIVE pic.twitter.com/2UTO9f5gii — TikTok Italia (@TikTok_it) June 4, 2021

L’annuncio è stato twittato da TikTok “in persona” qualche giorno fa e sul profilo ufficiale Instagram di Ed Sheeran “teddysphotos“.

La data del concerto

Ovviamente tutti coloro che non vorranno perdersi l’evento dovranno essere assolutamente liberi il prossimo 25 giugno 2021. L’appuntamento è fissato per le 22:00, ora locale. Come si evince dal video postato su Twitter da TikTok, il concerto rientra in tutte quelle iniziative legate ai campionati europei di calcio Euro 2020.

Nonostante non sia una cima a giocare a calcio, come ha confermato ironicamente David Beckham nel video, Ed Sheeran si esibirà nello stadio della sua squadra del cuore, l’Ipswich Town Football Club.

In tutta risposta, Ed Sheeran ha ricordato a Beckham che il suo mestiere è fare il cantante. Poi ha rivelato l’appuntamento ora tanto atteso dai fan:

“Non vedo l’ora di esibirmi per il TikTok UEFA EURO 2020 show in diretta da Portman Road. È un luogo che amo e non vedo l’ora di cantare alcuni dei brani più amati dai fan e condividere per la prima volta live il mio nuovo singolo. Vi aspetto il 25 giugno“.

Non ci resta che attendere con impazienza le 22:00 del 25 giugno 2021.