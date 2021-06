I prezzi dell’attuale volantino Carrefour raggiungono livelli praticamente mai visti prima, senza limitarsi ad una specifica regione del nostro paese, se non la possibilità di acquisto esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale.

La campagna promozionale risulta essere valida fino al 16 giugno 2021, tutti gli utenti potranno accedere a prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nelle medesime location d’acquisto, ricordandone anche la variante completamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

All’interno del volantino troviamo una combo decisamente interessante, aggiungendo Oppo A72 e Amazfit Bip Lite, per un totale di listino di 318 euro, si potranno spendere solamente 159 euro, godendo difatti di uno sconto complessivo del 50%. In aggiunta, coloro che supereranno i 199 euro di spesa, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: occasioni a non finire nel volantino

Il volantino riserva tantissime sorprese per tutti, sebbene comunque la telefonia mobile coinvolta sia interamente legata alla fascia media. In particolare risulta essere possibile acquistare Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10, Alcatel 1SE o anche Samsung Galaxy A02s, spendendo complessivamente cifre non superiori ai 249 euro.

Le altre proposte della campagna promozionale Carrefour toccano anche il mondo dei televisori, per i quali è prevista una soluzione molto interessante. Inclusa nel prezzo troverete anche una carta regalo Netflix del valore di 25 euro.