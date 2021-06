Anycubic Vyper: la stampante 3D FDM autolivellante è ora in super promozione

Economica ed efficiente, la novità di Anycubic rispetto ad altri modelli è un vero e proprio affare. Dal nome di “Anycubic Vyper“, la stampante 3D FDM autolivellante offre all’acquirente un’esperienza senza dubbio positiva.

La novità del mese è dotata di un estensimetro di precisione ed un modulo di livellamento a 16 punti, che dà modo al suo sistema di livellamento smart di regolare le irregolarità sul piano della stampante. Tutto questo sintetizzato in un composto di acciaio per molle e gomma magnetica morbida che rende Anycubic Vyper piuttosto resistente.

Anycubic Vyper dispone poi di un touch screen di dimensioni notevoli, per la categoria, da 4.3″ e di un’interfaccia utente nuova, per un funzionamento fluido e semplice. Per quanto riguarda la velocità della stampante, può arrivare fino a 80-100 mm/s.

Anycubic Vyper: tutte le caratteristiche e le info sui costi della stampante

La stampante rivoluzionaria Anycubic Vyper, misura 245 x 245 x 260 millimetri ed è dotata di una struttura integrata e design modulare che permettono agli utenti di assemblarla in maniera semplice e veloce. Inoltre, la macchina offre prestazioni più elevate con l’aggiunta di una nuova scheda madre a 32-bit e del driver ultra-silenzioso TMC2209.

Qualora aveste intenzione di acquistare la nuova stampante 3D autolivellante Anycubic Vyper, sarà reperibile sul mercato delle piattaforme come AliExpress, eBay e soprattutto sullo store ufficiale Anycubic, ad un costo ottimale di 359$. Ma c’è un’ulteriore novità, perché i più fortunati (ma soprattutto rapidi), avranno la possibilità di acquistare il macchinario a 299$. Affrettatevi, perché solo i primi 3.000 utenti potranno ottenerlo in early bird.