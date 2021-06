WhatsApp: l'aggiornamento per usare un solo account su più dispositivi

WhatsApp è una delle applicazioni più inclini ad implementare nuovi aggiornamenti con funzionalità molto interessanti. Secondo quanto riportato infatti l’applicazione sarebbe ancora una volta pronta a modificare alcuni dei suoi aspetti. Il piano degli aggiornamenti per il futuro sarebbe abbastanza impegnativo, con numerose novità da apportare alla chat più famosa del mondo.

Secondo quanto riportato una nuova funzione molto attesa sarebbe finalmente in arrivo per gli utenti, proprio come confermato durante un’intervista di Mark Zuckerberg al portale WABetaInfo. Il proprietario di Facebook che è in possesso anche della famosa piattaforma di messaggistica ha confermato infatti una delle indiscrezioni che in molti già conoscevano da qualche settimana.

WhatsApp: finalmente arriverà la possibilità di utilizzare un solo account su più dispositivi in contemporanea

Il patron di Facebook conferma dunque quanto trapelato nei giorni scorsi: entro la fine dell’estate gli utenti avranno l’opportunità di configurare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi, fino ad un massimo consentito di quattro. L’aggiornamento arriverà chiaramente prima nella versione beta per poi essere diffuso anche alla restante parte del pubblico.

“E’ stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento“.

Ci sono però anche altre funzionalità previste con i prossimi aggiornamenti, i quali sono in via di sviluppo. Nel frattempo sembra sempre più chiara l’idea di WhatsApp di voler ridurre il gap in termini di funzionalità con la rivale acerrima Telegram.