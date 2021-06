WhatsApp in incognito grazie ad un trucco gratuito ora disponibile

Più volte durante la giornata c’è qualche utente che si pone il problema di accedere a WhatsApp. Spesso tale sentimento è dettato dalla voglia di non essere disturbati, soprattutto quando sappiamo che ci sono persone che non aspettano altro che vederci online per contattarci.

Proprio per questo quando arrivano i messaggi, restano per ora non letti, lasciandoci dunque anche il dubbio su cosa ci sia scritto. Sono state sviluppate tante soluzioni di terze parti in grado di interagire con WhatsApp a quanto pare ce ne sarebbe una per ovviare anche a questo problema. Ovviamente gli utenti avranno l’opportunità di avere a che fare con qualcosa di legale al 100%, come l’ultima applicazione creata. L’opportunità permetterà dunque di passare totalmente inosservati riuscendo a non perdersi neanche un messaggio con altri benefici che ne conseguiranno.

WhatsApp: gli utenti ora possono entrare da invisibili nell’app con Unseen

Da diverse settimane si discute di quanto WhatsApp abbia dato lavoro anche a realtà minori. È proprio questo il caso di alcune applicazioni di terze parti che talvolta sono in grado di portare possibilità che gli utenti vorrebbero vedere proprio all’interno della celebre piattaforma di messaggistica.

Ecco infatti l’arrivo di Unseen, un’applicazione di terze parti che è in grado di aumentare il livello di privacy di ogni utente. Basterà infatti scaricare questo applicativo per riuscire a passare da invisibili all’interno della chat di WhatsApp. In poche parole Unseen riuscirà ad intercettare i messaggi in arrivo consentendo all’utente di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo non sarà aggiornato l’ultimo accesso e non risulterà online.