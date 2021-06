Vodafone ha appena annunciato l’arrivo di una nuova rimodulazione, che andrebbe ad aggiungersi a quella del prossimo 23 giugno 2021. Quella appena annunciata andrà a colpire alcuni clienti di rete mobile.

Gli aumenti mensili saranno pari a 1.99 euro, l’operatore “per scusarsi”, offrirà dei Giga aggiuntivi rispetto alla propria offerta tariffaria, per 12 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuove rimodulazioni anche nel mese di luglio 2021

La nuova rimodulazione, per i clienti coinvolti, porterà ad un aumento del costo dei rinnovi di 1,99€ al mese e sarà attuata dai rinnovi successivi al 2 Luglio 2021. “Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l‘obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque“. Questi i motivi che secondo il gestore rosso giustificherebbero la nuova ondata di aumenti in arrivo. Per verificare se la vostra offerta è coinvolta, potete attendere un SMS da Vodafone oppure chiamare il numero gratuito 42590.

Potranno esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, su variazioni.vodafone.it, nei nostri negozi, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il 190, specificando la causale sopraindicata.

Le eventuali rate residue del costo di attivazione e/o del/i dispositivo/i associato/i a tale offerta verranno pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati, in alternativa comunicandolo nella richiesta di recesso potranno richiedere il pagamento in un’unica soluzione.