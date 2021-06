Unieuro mette alle strette MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, arriva infatti il SottoPrezzo, una soluzione molto apprezzata, con possibilità di risparmiare molto più del previsto su ogni acquisto.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, risulta essere perfettamente fruibile in tutti i punti vendita in Italia, con possibilità di accedervi anche direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, lo ricordiamo, la spedizione presso il proprio domicilio sarà completamente gratuita, a patto che l’ordine abbia valore di almeno 49 euro. E’ presente, inoltre, il solito Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Unieuro: occhio alle nuove offerte speciali

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro; i top di gamma sono interamente rappresentati dai migliori modelli attualmente in circolazione, quali sono Apple iPhone 11, disponibile a 679 euro (nella variante da 128GB), passando poi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1099 euro, Oppo Find X3 Neo a 699 euro, senza dimenticarsi il buon vecchio Asus ZenFone 7 Pro, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 559 euro.

Le possibilità di acquisto non terminano qui, è possibile poi scendere verso soluzioni più economiche, quali sono Oppo Find X3 Lite, Oppo A73, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi 9T o similari, tutti in vendita a meno di 459 euro.