TIM rappresenta uno dei principali gestori nel campo della telefonia mobile nel corso di questa stagione estiva. Il provider vuole essere un punto di riferimento contro WindTre e Iliad. I clienti che scelgono l’operatore italiano avranno ora a disposizione una serie di tariffe, grazie alle diverse versioni della promozione TIM Sprint.

TIM, arrivano le tariffe Sprint per nuovi e vecchi clienti

Le offerte Sprint di TIM sono disponibili per gli utenti che effettuano la portabilità del loro numero da altro operatore o anche per gli abbonati che hanno già attivato una ricaricabile del provider italiano.

Nella prima versione, i clienti di TIM che scelgono la promozione Sprint avranno un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli abbonati è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto valida è poi la seconda versione della tariffa TIM Sprint. Il prezzo previsto, in questa circostanza, è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Nel dettaglio, gli abbonati con questa variante della ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per la connessione internet.

L’ultima versione della tariffa proposta da TIM prevede un costo mensile dal valore di 11,99 euro. Gli utenti potranno quindi ricevere un pacchetto di consumi con chiamate infinite e SMS verso tutti i numeri con la presenza di 50 Giga per navigare in internet.

Queste particolari tariffe di TIM previste in listino sino alla fine dello scorso mese di Maggio, in alcuni negozi ufficiali del gestore in Itali sono ancora disponibili.