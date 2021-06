Circa un mesetto fa erano emerse in rete alcune prime indiscrezioni su un nuovo smartphone low-cost targato Realme e ora è arrivata la presentazione. Si tratta del nuovo Realme C25s ed è stato appena annunciato in veste ufficiale per il mercato indiano. Vediamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Il nuovo Realme C25s sbarca ufficialmente sul mercato

Il noto produttore cinese Realme ha quindi deciso di proporre sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Realme C25s e si caratterizza per una scheda tecnica non al top ma con un prezzo decisamente aggressivo attorno ai 100 euro.

Nello specifico, lo smartphone appena presentato risulta essere un piccolo upgrade rispetto allo scorso Realme C25. Uno dei pochi elementi migliorati è infatti il processore. Sotto alla scocca è infatti presente il SoC MediaTek Helio G85, che prende quindi il posto del SoC MediaTek Helio G70 presente sul precedente modello. Il resto della scheda tecnica, invece, rimane invariato:

Display con notch a goccia IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+

SoC MediaTek Helio G85

Tagli di memoria da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno con possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 13+2+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level di casa Realme sarà distribuito per il mercato indiano nelle colorazioni Water Gray e Water Blue ad un prezzo al cambio di circa 112 euro.