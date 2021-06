Solitamente il PlayStation Store offre spesso numerosi giochi in offerta e dal prezzo molto interessante e ben al di sotto dei 10 euro. In questi ultimi giorni, però, sono presenti sullo store tantissimi giochi in offerta ad un prezzo decisamente assurdo, ovvero inferiore addirittura a 1 euro. Vediamo brevemente alcuni dei titoli in questione.

Tanti giochi a meno di 1 euro in offerta su PlayStation Store

Sul noto store per PS4 e PS5 sono disponibili numerosi videogame di fama mondiale e dal prezzo ovviamente elevato. Nonostante questo, capita molto spesso di trovare alcune offerte anche piuttosto interessanti che arrivano ad effettuare uno sconto anche fino al 75%. Come già accennato, però, sono presenti alcuni titoli proposti ad un prezzo folle. Nello specifico, si tratta di videogiochi di poco rilievo, o comunque titoli minori o produzioni indipendenti. I prezzi di vendita variano ma restano comunque inferiori a 1 euro.

Partiamo con Timber Tennis Versus. Si tratta di un gioco dedicato al tennis e viene proposto in questo momento in offerta ad un prezzo scontato di 0,39 centesimi, mentre il suo costo iniziale era 1,99 euro. Continuiamo poi con Flatland Prologue, un platform hardcore proposto in offerta anch’esso a 0,39 euro e con un costo iniziale sempre di 1,99 euro. Salendo leggermente di prezzo, troviamo poi I Want To Be Human proposto a 0,49 euro con un prezzo iniziale di 2,49 euro.

Seguono poi Slyde proposto con uno sconto pari al 50% e ad un prezzo totale di 0,59 euro, Timberman VS, Horror Stories, Stretch Arcade, No Thing e Dreaming Canvas tutti ad un prezzo pari a 0,99 euro.