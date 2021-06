Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità in arrivo su Google Assistant con Android 12 all’I/O 2021, comprese le espansioni delle scorciatoie. Uno smontaggio dell’ultima Google App v12.22.5 da parte di XDA Developers ha ora rivelato un’altra nuova funzionalità che verrà presto aggiunta all’assistente virtuale.

L’imminente funzione “frasi rapide” consentirà agli utenti di interagire con l’assistente Google senza pronunciare la frase “Ehi Google“. Secondo il rapporto, la funzione funzionerà solo per le interazioni vocali più comuni, come spegnere un allarme che suona o un timer in corso. La funzione ha il nome in codice “guacamole”; è stata individuata per la prima volta ad aprile di quest’anno quando una pagina di “scorciatoie vocali” è apparsa improvvisamente nelle impostazioni dell’assistente Google per alcuni utenti.

Google Assistant: le nuove funzioni arriveranno con Android 12

Oltre alle frasi rapide, l’ultima app di Google include anche stringhe relative alla funzione di scorciatoie dinamiche annunciata il mese scorso. Una volta implementata la funzione, l’assistente inizierà a suggerire in modo proattivo scorciatoie in base all’utilizzo e al contesto dell’app.

Google aveva introdotto le scorciatoie dinamiche con Android Nougat per consentire agli sviluppatori di fornire azioni specifiche all’interno delle loro app. I nuovi suggerimenti verranno visualizzati nella parte inferiore dell’interfaccia utente dell’assistente. Dopo aver toccato il link diretto mostrato nei suggerimenti, verrai reindirizzato alla pagina pertinente in un’app.

Entrambe queste funzionalità dovrebbero essere implementate sui migliori smartphone Android nel prossimo futuro. Un’altra funzionalità che arriverà nell’assistente Google entro la fine dell’anno è la possibilità di spegnere il device. A differenza delle frasi rapide e delle scorciatoie dinamiche, tuttavia, la possibilità di spegnere lo smartphone utilizzando l’assistente dovrebbe essere limitata ai dispositivi con Android 12.