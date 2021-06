Il prossimo importante aggiornamento di Genshin Impact arriverá in giornata ma lo sviluppatore MiHoYo ha giá rivelato due nuovi personaggi in arrivo nell’aggiornamento 1.7 di luglio. Il primo è Sayu, un personaggio a quattro stelle che si dice sia un guaritore. Apparentemente è una Ninja e proviene dalla regione di Inazuma, che sarà il primo continente importante aggiunto a Genshin Impact quando verrà lanciato entro la fine dell’anno.

Assieme a Sayu, MiHoYo ha anche rivelato Yoimiya, un arciere a cinque stelle che proviene da Inazuma. Ancora una volta, i dettagli sono estremamente scarsi; tutto ciò che MiHoYo ha rivelato è che Sayu è il proprietario dei Fuochi d’artificio di Naganohara, che presumibilmente è un’attività importante a Inazuma.

Genshin Impact: l’aggiornamento 1.6 arriverá oggi

A parte la grafica del personaggio, non c’è molto altro da dire. È un po’ strano che MiHoYo mostri queste nuove aggiunte al roster così presto. Nel frattempo ci stiamo lentamente avvicinando all’uscita di Inazuma, una regione completamente nuova da esplorare che rappresenterà un’espansione considerevole del gioco base.

Per quanto riguarda l’aggiornamento di oggi, dopo la manutenzione riceverai una ricompensa di 300 Primogems la prossima volta che effettuerai l’accesso. Avrai 30 giorni per richiedere questo premio ed i giocatori che accedono alla versione 1.6 possono anche sfruttare il codice “GenshinEpic“, celebrando l’aggiunta di Genshin Impact all’Epic Games Store.

L’aggiornamento 1.6 porterà tonnellate di nuove cose nel gioco, quindi i fan non vedono l’ora. Con solo poche ore per il rilascio dell’aggiornamento, i giocatori potranno provarlo molto presto. È un peccato che Inazuma non arrivi con questo aggiornamento, ma i nuovi eventi sembrano molto divertenti.