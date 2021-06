Le nuove offerte disponibili da Euronics raggiungono prezzi davvero bassissimi, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di risparmiare sempre di più, senza nemmeno essere costretti a sottostare a limitazioni troppo stringenti o importanti, come avvenuto in passato.

La campagna promozionale risulta infatti essere disponibile pressoché ovunque in Italia, con validità fissata al 16 giugno 2021, i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti di acquisto. Il Tasso Zero, nel caso in cui vogliate risparmiare il più possibile senza dover pagare tutto subito, potrà essere richiesto solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Euronics: approfittate subito di questi sconti speciali

Gli sconti attivati da euronics sono veramente molto speciali, sono in grado di soddisfare sia gli utenti disposti a spendere cifre ingenti, che chi è sempre alla ricerca della migliore occasione per risparmiare. Il volantino parte da uno dei migliori top di gamma del 2021, il Samsung Galaxy S21+ può difatti essere acquistato a 799 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata con la sua qualità generale.

Volendo invece spendere ancora meno, è possibile scendere verso Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a 449 euro, passando poi per Xiaomi Mi 11i a 695 euro, come anche oppo Find X3 Neo disponibile all’acquisto a 699 euro. Tutte proposte in versione sbrandizzata, e con garanzia sempre della durata complessiva di 24 mesi.

ll volantino di Euronics lo potete comunque sfogliare direttamente nel nostro articolo.