Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop spiazza il mondo della rivendita di elettronica, promettendo una lunga serie di promozioni speciali, per mezzo delle quali sarà possibile raggiungere un livello di risparmio pressoché unico nel proprio genere.

La campagna promozionale, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere limitata ai soli punti vendita in Italia, senza vincoli particolari da un punto di vista territoriale. Il risparmio è su tutti i prodotti, le scorte non dovrebbero essere limitate, inoltre i dispositivi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: questi prezzi vi faranno impazzire

I prezzi migliori di Coop e Ipercoop riguardano più che altro la fascia medio-bassa della telefonia mobile, infatti gli sconti più interessanti riguardano i modelli in vendita a meno di 500 euro. Tra quelli da non perdere annoveriamo chiaramente Apple iPhone SE 2002, in vendita a 439 euro, passando poi anche per Xiaomi Mi 11 Lite, disponibile a 299 euro, per finire con un buonissimo Oppo A94, il cui prezzo richiederà un esborso finale di 349 euro.

Nel caso in cui foste disposti a spendere cifre considerevoli, segnaliamo la possibilità di mettere le mani su un vero e proprio top di gamma unico nel proprio genere, quale è il Motorola Razr, in vendita finalmente a meno di 1000 euro.

Tutti gli altri scoti del volantino Coop e Ipercoop sono raccolti per voi nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.