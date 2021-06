Le offerte Comet sono veramente assurde, gli utenti possono approfittare di un buonissimo numero di promozioni incredibili dai prezzi sempre più bassi e convenienti, con i quali riuscire ad accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione in Italia.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere raggiungibile non solo nei negozi, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. Il volantino prevede inoltre il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, richiedibile solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

Comet: le offerte come non le avevate mai viste

I prodotti in promozione da Comet riguardano all’incirca tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, con un buonissimo focus sui top di gamma. Entro questo segmento, infatti, noi possiamo trovare soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S20 FE, pagandoli cifre che oscillano tra 449 e 1129 euro.

In alternativa è possibile virare verso soluzioni più economiche, ma ugualmente interessanti, quali possono essere Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Xiaomi Redmi Note 9T e svariati altri modelli. Indipendentemente da ciò che sceglierete, ricordiamo che le versioni in vendita saranno integralmente no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori stessi.

I dettagli sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.