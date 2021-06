Fra pochi giorni il noto colosso dell’e-commerce Amazon darà inizio al tanto atteso evento del Prime Day 2021. Oltre a questo, però, l’azienda ha comunicato un’altra importante novità per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro. In queste ore è stato infatti comunicato ufficialmente che entro il 2021 saranno disponibili in Italia ben 3000 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Amazon: in arrivo 3000 assunzioni a tempo indeterminato entro il 2021

Lo scorso gennaio il noto colosso dell’e-commerce ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia con la quale è stata certificata la qualità dell’ambiente di lavoro e delle politiche di risorse umane rivolte ai dipendenti. In aggiunta, Amazon ha avviato il “Piano Italia” che ha l’obiettivo di creare opportunità di crescita per l’economia italiana. Grazie ad esso, nel 2021 ci sarà un investimento di oltre 350 milioni di euro in tre nuovi centri in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che apriranno in autunno.

In questo modo, saranno assicurati ben 3000 nuovi posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato in Italia entro la fine di quest’anno. Così facendo, i dipendenti italiani del colosso dell’e-commerce supereranno quota 12.500. I ruoli per le assunzioni apparterranno a diverse categorie, dalla logistica al machine learning.

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha così dichi “Investire nella digitalizzazione del Paese significa sostenere opportunità di crescita attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti, e opportunità di sviluppo per le Piccole e medie imprese italiane che utilizzano i nostri servizi per vendere i loro prodotti in Italia e all’estero”.

“I nuovi posti di lavoro che creeremo nel corso dell’anno sono un’opportunità sia per chi desidera cambiare lavoro e misurarsi con una nuova sfida, sia per quelle persone in cerca di occupazione, perché siamo aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione. Dai linguisti agli ingegneri, dalle opportunità di stage ai ruoli manageriali, Amazon garantisce a tutti un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo, con opportunità di formazione e aggiornamento e programmi di crescita professionale. Le nostre politiche di gestione del personale ci hanno permesso di ottenere la certificazione Top Employer Italia 2021 per tutte le nostre attività nel Paese, dai magazzini di distribuzione ai centri di sviluppo”.