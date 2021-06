Da ieri 7 Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti, in occasione dell’inizio degli Europei di calcio 2021, WindTre propone ad alcuni suoi già clienti la promozione 100 GIGA xTe Special Week o 100 Giga Week a 3,99 euro.

100 GIGA xTe Special Week prevede 100 Giga di traffico internet da utilizzare in 7 giorni, al costo di 3,99 euro. La promozione si disattiva automaticamente al termine del periodo di validità. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre lancia 100 Giga Week a 4 euro al mese

Per i clienti WINDTRE la promo è denominata 100 Giga xTe Special Week, già proposta anche in passato, permette quindi di ottenere 100 Giga di traffico dati aggiuntivo da utilizzare in 7 giorni solari (fino alle 23:59 del settimo giorno) dall’attivazione, al costo di 3,99 euro una tantum sul credito residuo comunque sul metodo di pagamento in uso.

I 100 Giga, durante la settimana di validità, hanno priorità di consumo rispetto alle altre offerte con traffico dati attive sulla numerazione coinvolta. L’opzione sarà utilizzabile dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e alla scadenza si disattiva automaticamente. Superati i Giga inclusi, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro.

Nel caso in cui l’offerta principale preveda il blocco della navigazione, con 100 Giga xTe Special Week si continua a navigare a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps. La promo in questione è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo GIGA e GIGA X te Special, che in caso di richiesta attivazione di 100 Giga xTe Special Week verranno disattivate.