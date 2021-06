Vodafone lancia la sua lunga marcia per la stagione estiva. Il provider inglese ha deciso di constatare in maniera diretta i principali rivali del settore nel campo della telefonia mobile. Per rilanciare la sfida a TIM e a Iliad, Vodafone rispolvera una sua tradizionale ma vantaggiosa promozione: la Special 70 Giga.

Vodafone e la tariffa imperdibile con 70 Giga internet

I clienti che scelgono la Special 70 Giga avranno consumi senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS infiniti verso tutti i numeri mobili e 70 Giga per la navigazione di rete. Prevosto un costo fisso per il rinnovo della tariffa pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti Vodafone che desiderano attivare una nuova SIM proprio in coincidenza della Special 70 Giga avranno anche un’ulteriore garanzia. Come previsto dal gestore in unione con AGCOM, il primo semestre di abbonamento sarà del tutto esente da ogni genere di rimodulazioni. Il costo mensile sarà quindi fisso e bloccato almeno per i primi sei mesi.

I clienti che optano per la Special 70 Giga dovranno accettare una serie di condizioni. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere una soglia aggiuntiva di 10 euro per l’attivazione della rete e della SIM.

Allo stato attuale, prevista la sottoscrizione di questa tariffa solo ed esclusivamente presso un punto vendita di Vodafone sul territorio italiano. Non disponibile invece l’attivazione online. Gli utenti che desiderano questa tariffa dovranno poi effettuare la portabilità del numero attuale. La promozione del gestore inglese, per questa ragione, è disponibile solo ed esclusivamente per gli attuali abbonati TIM, WindTre ed Iliad.