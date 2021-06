Ci sono alcune ed importanti novità per i clienti di Vodafone nel corso dell’estate. Dopo aver lanciato una serie di ricaricabili low cost per tutti i nuovi clienti, il gestore inglese fa un passo in avanti anche nel campo dei servizi. E’ infatti ufficiale il lancio delle rivoluzionarie eSIM per i vecchi e per i nuovi abbonati.

Vodafone, il nuovo servizio da oggi disponibile anche sul sito

Le eSIM di Vodafone sono già una realtà su scala nazionale. I clienti, al costo tradizionale ed unico di 10 euro, avranno la possibilità di attivare le schede virtuali, il cui funzionamento è del tutto speculare a quelle fisiche.

All’atto dell’acquisto, i clienti riceveranno un codice QR. Il codice di Vodafone sarà necessario per la sottoscrizione delle eSIM sul proprio smartphone e servirà anche come riserva per i codici PIN e PUK.

Le eSIM prevedono però delle restrizioni per quanto concerne la compatibilità. Come già annunciato da altri provider, le schede virtuali potranno essere attivate solo ed esclusivamente sugli smartphone di nuova generazione, Android o iPhone non fa differenza.

La novità estiva di Vodafone per le eSIM riguarda invece la possibile operazione di attivazione. Le schede di rete infatti potranno essere attivate, comodamente, anche attraverso il sito online del provider.

Durante il momento di acquisto di una tariffa, i clienti di Vodafone potranno optare o per una tradizionale SIM o anche per una SIM virtuale. Allo stato attuale il gestore prevede una restrizione per le eSIM con le tariffe operator attack dedicate alla portabilità del numero.