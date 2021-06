Importanti novità attendono i clienti di Sky nel corso delle prossime settimane. Come noto, la piattaforma satellitare a partire dalla prossima stagione non potrà trasmettere in esclusiva la Serie A. Il massimo campionato calcistico infatti sarà sui canali streaming di DAZN. Per la prima volta dal lontano 2004, Sky deve rinunciare al monopolio sulla Serie A con sole tre partite da trasmettere nel 2021/2022 in esclusiva condivisa proprio con DAZN.

Sky, importanti novità per tutti i clienti tra Serie A, servizi e prezzi

Nel corso delle precedenti settimane si è pensata ad una vera e propria fuga da parte degli abbonati, a favore di DAZN proprio a causa della Serie A. Per evitare questo scenario, il gruppo commerciale di Sky ha alcune novità per i suoi abbonati.

La prima sorpresa è quella relativa ai costi. Da questo mese di Giugno e sino al prossimo 30 Settembre, la pay tv abbasserà i suoi prezzi mensili: il pacchetto Calcio sarà quindi a costo zero.

L’altra grande novità per gli utenti di Sky riguarda invece il campo dei servizi. Gli abbonati che hanno attivato nei precedenti mesi il decoder di nuova generazione Sky Q, avranno ora la possibilità di accedere ad un pacchetto di app ancora più ampio. Nella lista delle app si sono ora aggiunti altri due servizi come RTL+ e Disney+.

Al netto di un’assenza strategica come quella della Serie A, comunque, Sky non molla la presa sui diritti televisivi. E’ già noto che la pay tv trasmetterà le prossime edizioni Champions League, visibili in esclusiva durante il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino al 2024.