Non molto tempo fa abbiamo pubblicati diversi articoli riguardanti il mondo del collezionismo e ciò che viene maggiormente venduto. Infatti, possiamo trovare smartphone del passato dal valore realmente inestimabile oppure delle monete estremamente rare. Oggi andremo a parlare in maniera più dettagliata delle SIM telefoniche. Quelle che sono molto rare vengono anche comunemente chiamate Top Number e il motivo è rintracciabile nel fatto che le suddette hanno un numero di telefono estremamente particolare.

Tutta questa unicità è dovuta alla particolare sequenza di numeri, infatti tra queste abbiamo le coppie XY, le scale e tutte le cifre uguali dopo il prefisso. Quest’ultimo tipo di SIM sono davvero molto rare ed estremamente ricercate in tutto il nostro paese, tant’è che alcune di queste possono arrivare a valere anche 50mila euro! Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

SIM che valgono una fortuna: le cifre di vendita non sono di poco conto

Qui non stiamo parlando affatto di un nuovo mercato, ma andava avanti in maniera leggermente inosservata. Infatti, in merito a questa situazione è intervenuto il programma televisivo Le Iene, il quale ha voluto parlare in maniera più specifica delle SIM Top Number e dei prezzi incredibili a cui venivano vendute. Tramite questo servizio, gli operatori telefonici hanno voluto compiere un gesto assai nobile, ovvero quello di mettere in vendita quelle più rare e di devolvere il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. Scopriamo quali sono queste SIM che valgono una fortuna: