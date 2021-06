Si percepiva un po’ di ansia nel mondo PlayStation da tutti gli affezionati a PS4. Una decisione era imminente e tutti pensavano al peggio. Tuttavia Sony ha imparato bene dal detto: “Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova. Si sa quel che si lascia, ma non si sa quel che si trova”. Ecco l’annuncio ufficiale di PlayStation in merito a PS4.

Ad ogni modo, il motivo principale non è ovviamente l’incertezza. Sony infatti, con PlayStation, sa bene che il futuro è PS5 e le successive console che saranno realizzate. Ma oggi c’è un mercato che non può proprio essere abbandonato. Ecco i dettagli.

Sony annuncia ufficialmente che PlayStation non abbandonerà PS4

I numeri sono importanti nel business, e il Gaming è un grande business. Ecco perché Sony si è presa la briga di annunciare ufficialmente che PlayStation non abbandonerà PS4. Questo annuncio ha tranquillizzato tutti i milioni di utenti che fanno parte di questa community.

“Non puoi costruire una community di oltre 110 milioni di utenti e poi improvvisamente abbandonarla. Quella sarebbe una cattiva notizia per i fan, e francamente anche una pessima mossa a livello di business“, ha dichiarato Hermen Hulst, responsabile dei PlayStation Studios da soli 17 mesi.

Infatti i numeri contano e il PlayStation Store deve quasi il 70% dei suoi ricavi proprio a PS4. Quindi sarebbe un grave errore toglierle il supporto. Titoli di grande successo come Horizon Forbidden West, GT7 e God of War, continueranno a essere supportati nonostante alcune novità saranno introdotte a beneficio solo dei possessori di PS5.

Days of Play di Sony

Continuano i Days of Play di Sony per diversi titoli scontati per PlayStation. Ovviamente ce ne sono tantissimi sia per PS4 che per PS5, la cui console è praticamente introvabile da mesi.

Un’opportunità davvero ghiotta con videogame scontati, alcuni dei quali a meno di 5 euro. PlayStation non manca mai di tener viva l’attenzione dei suoi fan, una community davvero importante. Ci sono ancora un po’ di giorni per aggiudicarsi giochi a prezzi eccezionali, ma non sono eterni. I Days of Play di Sony termineranno il 10 giugno 2021.