Il OnePlus Nord CE 5G è il nuovo smartphone di fascia media che l’azienda cinese lancerà nel prossimo futuro, e ora grazie ai render diffusi da Pricebaba possiamo in maniera più chiara dare un’occhiata al retro del dispositivo, del quale il fulcro dell’interesse è tutto rivolto al modulo fotografico.

OnePlus toglierà i veli dal suo Nord CE 5G il 10 giugno in India e in Europa. In vista del lancio, il marchio ha rivelato il design posteriore del prodotto. Inoltre, il prezzo del telefono è apparso anche molto prima del lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Nord CE 5G: ecco come sarà il modulo fotografico

Le tre fotocamere posteriori sono installate in verticale nell’angolo in alto a sinistra, con un’unità flash LED e “tripla cam AI da 64 MP” a fianco. Immancabile il logo OnePlus al centro e sono visibili sul lato anche i tasti per la regolazione del volume. Il brand ha inoltre confermato che il telefono sarà dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm e avrà uno spessore di 7,9 mm e che sul lato anteriore presenterà un foro per la fotocamera frontale.

Il telefono sarà caratterizzato da una struttura in policarbonato, e nel dettaglio la fotocamera principale da 64 MP sarà accompagnata da un obbiettivo ultra grandangolare da 8 MP e da un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera selfie è un’unità da 16 MP. Precedenti leak hanno invece rivelato tutta un’altra serie di interessanti dettagli sul OnePlus Nord CE 5G, come il processore Snapdragon 750G che sarà associato a un display AMOLED da 6,43″ con refresh rate pari a 90 Hz, la batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W e un sensore di impronte digitali in-display.

Apparso nelle immagini di color blu/celeste, il che significa che questo probabilmente sarà uno dei colori disponibili, lo smartphone arriverà sul mercato nelle varianti da 6 GB + 64 GB e 8 GB + 128 GB. Il prezzo sarà probabilmente inferiore a quello del OnePlus Nord, ma per scoprire ogni singola sfaccettatura della new entry in casa OnePlus dobbiamo attendere il vicino 10 giugno, giorno del suo lancio che avverrà alle ore 16 in Italia. La sua commercializzazione è invece programmata per il 16 giugno.