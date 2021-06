L’ultimo arrivato della linea Nord di OnePlus, OnePlus Nord CE 5G, sarà disponibile già prima della sua uscita ufficiale, in maniera del tutto esclusiva per la community OnePlus tramite i Core Sales. I Core Sales a tempo limitato si apriranno a partire dal 10 giugno alle 17:15, immediatamente dopo l’evento di lancio, e si concluderanno alle 1:00 del 12 giugno 2021.

Per poter procedere all’acquisto i membri della community di OnePlus dovranno visitare il link alla pagina del prodotto di OnePlus Nord CE 5G per effettuare gli ordini del prodotto. Gli utenti della community che acquisteranno OnePlus Nord CE 5G durante il periodo di Core Sales seguendo tutti questi passi, saranno poi i primi a ricevere la consegna anticipata del nuovo dispositivo, a partire dal 14 giugno.

Un’iniziativa dedicata alla Community

I Core Sales saranno accessibili per la community di OnePlus in tutta Europa. Tramite questa iniziativa, l’azienda intende confermare l’impegno continuo e costante per avere un rapporto profondo con la propria comunità in giro per il mondo. Con questo nuovo prodotto infatti OnePlus ha voluto mantenere la vera essenza della serie Nord, aggiungendo inoltre un paio di funzionalità extra per offrire uno smartphone che sia al di sopra delle aspettative, come la tripla fotocamera da 64 MP, capace di scattare foto chiare e nitide che valorizzano i dettagli, o anche la tecnologia 5G, che garantisce un dispositivo eccezionale e future proof. In effetti, questo dispositivo sarà una delle opzioni 5G più convenienti disponibili da OnePlus. Inoltre, OnePlus Nord CE 5G è il dispositivo OnePlus più sottile dai tempi di OnePlus 6T e viene fornito con un jack per cuffie da 3,5 mm, per aggiungere un tocco in più all’intera esperienza utente.

Vi ricordiamo che lo smartphone sarà presentato il giorno 14 giugno per l’Europa, con il lancio ufficiale previsto alle ore 16.00 a questo link.