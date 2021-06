La NASA sta indagando sugli UFO avvistati un po’ di tempo fa dalla Marina Militare. Le riprese video del 2018, rilasciate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, mostrano i piloti coinvolti che tentano di tracciare un oggetto misterioso attraverso l’acqua. L’UFO non ha ali o code, come siamo soliti notare in un normale velivolo con sembianze simili.

“Non sappiamo se è un corpo extraterrestre, non sappiamo se è un nemico, non sappiamo se è solo un fenomeno ottico. Non pensiamo sia nulla di tutto ciò, a causa delle caratteristiche elencate dai piloti dei jet della Marina che hanno avvistato l’oggetto. La linea di fondo è che vogliamo sapere, ed è quello che stiamo cercando di fare.”

Negli anni successivi, dopo che gli UFO furono catturati in video, i senatori statunitensi chiesero al Pentagono e al direttore dell’intelligence nazionale del paese di scrivere un rapporto non classificato sugli avvistamenti. La relazione è prevista per luglio 2021. Apparentemente la Nasa non sta lavorando direttamente con il Pentagono. La Nasa sta cercando da tempo di identificare meglio i misteriosi velivoli volanti, dando la possibilità ai piloti di segnalare “fenomeni aerei inspiegabili”; Joseph Gradisher, portavoce dell’ufficio del vice capo delle operazioni navali per la guerra dell’informazione, ha dichiarato all’epoca che i militari si sarebbero impegnati a indagare su ogni rapporto.

Rapporti ufficiali hanno già dettagliato gli UFO inseguiti dai piloti e strani materiali recuperati dal Pentagono che i funzionari dicono di non riconoscere.

È improbabile che il rapporto giustifichi coloro che credono che siamo stati visitati dagli alieni, ma è probabile che sollevi nuovi misteri. È stato riferito che, sebbene non ci siano prove che questi avvistamenti fossero di navi aliene, la maggior parte dei 120 incidenti degli ultimi decenni che sono stati analizzati non hanno nemmeno coinvolto la presenza di una tecnologia segreta degli Stati Uniti.

Il mese scorso, l’ex presidente Donald Trump ha affermato che gli viene spesso chiesto dell’esistenza degli extraterrestri, ma ha affermato di non essere un “credente”. Un recente sondaggio Gallup suggerisce che un terzo degli americani crede che alcuni UFO potrebbero essere spiegati da veicoli spaziali alieni.