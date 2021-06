Fra meno di dieci giorni il noto produttore cinese Honor presenterà ufficialmente sul mercato mobile la sua nuova serie di smartphone Honor 50. Uno di questi device, ovvero il prossimo Honor 50 Pro, ha fatto capolino sul portale di benchmark Geekbench, dandoci un’ulteriore conferma riguardo alle specifiche.

Honor 50 Pro su Geekbench: confermato il processore

In queste ultime settimane sono trapelati in rete numerosi rumors e leaks riguardanti la nuova serie di smartphone a marchio Honor. Quest’oggi, come già accennato, è il turno del prossimo Honor 50 Pro, dato che è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Osservando i risultati pubblicati, possiamo quindi avere una conferma sul processore.

Sotto alla scocca del nuovo device di Honor troveremo infatti il SoC Snapdragon 778 di casa Qualcomm. Si tratta di uno degli ultimi SoC medi di gamma da 2.4 GHz presentati dall’azienda con un processo produttivo a 6 nm ed è ovviamente in grado di supportare la connettività 5G grazie al modemo Snapdragon X53 integrato.

I benchmark pubblicati sul sito web ci hanno inoltre confermato che a supporto delle performance ci saranno almeno 8 GB di memoria RAM e che la versione del software installata a bordo sarà Android 11. I punteggi totalizzati, invece, sono pari a 787 punti in single core e 2836 punti in multi core.

Vi ricordiamo che, stando a tutto ciò che è emerso in queste settimane, la nuova serie Honor 50 si ispirerà molto alla serie Huawei P50, almeno dal punto di vista estetico. Oltre a questo, però, i nuovi smartphone a marchio Honor potranno vantare la presenza di alcune feature di rilievo, come la ricarica rapida fino a 100W e un sensore fotografico principale da ben 100 megapixel.