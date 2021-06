Expert ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una soluzione molto intrigante ed apprezzata. Il suo nome è Sconto e Doppio Sconto, un volantino attivo ovunque in Italia, senza alcun tipo di distinzioni territoriali da segnalare.

Gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre il 20 giugno 2021, gli utenti potranno recarsi in negozio per fruire dei prezzi elencati, ricordando che il doppio sconto verrà applicato solamente sui modelli selezionati dal venditore, non su tutti o a piacimento. Il Tasso Zero potrà essere richiesto solo al superamento dei 199 euro di spesa, e prevede il pagamento in 30 rate mensili tramite il proprio conto corrente bancario.

Expert: quali sono i prodotti in promozione

Gli smartphone in offerta sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, n particolare sarà possibile raggiungere Xiaomi Mi 11i a 699 euro, Huawei Y6p a 119 euro, Xiaomi Redmi note 9 a 159 euro, Samsung Galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 219 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Oppo a54 a 249 euro, come anche Galaxy A32 allo stesso identico prezzo di vendita.

Volendo invece puntare verso la fascia alta della telefonia mobile, non bisogna trascurare la presenza di Samsung Galaxy S21, disponibile a 729 euro, affiancato anche dall’ottimo Apple iPhone 12, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 799 euro.

Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino expert citato nell’articolo, sono raccolti direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, ricordando le varie limitazioni descritte in precedenza.