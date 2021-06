Le sorprese da Comet sono davvero infinite, tanti fortunati utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a numerosi prodotti scontati a prezzi molto inferiori del normale, senza dover sottostare a vincoli o limitazioni di alcun tipo, come accade presso altri rivenditori.

La corrente campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere attiva anche online sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi (senza vincoli in merito alle categorie merceologiche). I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Comet: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi del volantino Comet toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dagli attuali top di gamma più richiesti del momento. Gli utenti avranno difatti la possibilità di accedere a Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 o anche Galaxy S21+, spendendo cifre che andranno da un minimo di 449 euro, fino ad un massimo di 1129 euro.

Nel caso in cui invece foste maggiormente attratti da modelli più economici, non dimenticatevi di galaxy A32, Xiaomi Redmi 9At, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 11 lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G o similari. Il volantino Comet rispecchia tutti i vostri desideri più reconditi, se volete conoscerlo ed approfondirlo da vicino, non dovete fare altro che aprire le pagine elencate poco sotto.