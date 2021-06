Apple ha presentato oggi un’anteprima di alcune delle sue nuove build del sistema operativo. Non molto tempo dopo la fine del Keynote WWDC 2021, il gigante della tecnologia ha rilasciato le sue prime versioni beta per sviluppatori per iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey. Gli sviluppatori che installeranno il software instabile avranno accesso ad alcune delle nuove funzionalità discusse all’evento.

Le beta per sviluppatori possono essere scaricate dal sito Web di Apple Developer e devi essere registrato come sviluppatore. Ciò può essere ottenuto accedendo a developer.apple.com/enroll e toccando “Inizia la tua iscrizione”. Ricordiamo che la beta per sviluppatori non è stabile e se la installi sul tuo dispositivo quotidiano potresti scoprire che alcune delle funzionalità dell’iPhone potrebbero non funzionare correttamente.

Apple: puoi installare le prime versioni per sviluppatori sui tuoi device

La stessa Apple suggerisce di non installare l‘aggiornamento sui tuoi device giornalieri. Se decidi di installare l’aggiornamento, assicurati di eseguire il backup di tutti i tuoi dati prima di installare la versione beta. Coloro che non desiderano registrarsi come sviluppatore possono aspettare luglio, quando sarà disponibile la prima versione beta pubblica di iOS 15.

La nuova build raggrupperà le notifiche non essenziali e le farà apparire a un’ora prestabilita. Le notifiche possono essere ulteriormente filtrate utilizzando la funzione Focus che rimuove determinate notifiche in base allo stato corrente (Non disturbare, focus personale, focus lavoro e focus sleep).

Altri grandi cambiamenti stanno arrivando a Facetime in cui gli utenti Android potranno partecipare alle chiamate di gruppo. Anche i messaggi vengono aggiornati così come l’app Meteo iOS e altro ancora. Con iPadOS 15, gli utenti saranno in grado di posizionare i widget ovunque sulla schermata iniziale dei tablet e sono stati apportati miglioramenti al multitasking.

WatchOS 8 introduce parecchie novitá

Con watchOS 8, il popolare quadrante di Foto ti permterrá di cambiare foto girando la corona digitale. Potrai rispondere con GIF a un utente di Watch e l’app Breathe, che ricorda a chi indossa Apple Watch di rilassarsi e fare un respiro profondo, includerà citazioni progettate per farti pensare mentre respiri e ti rilassi.

Le versioni finali di iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 dovrebbero essere rilasciate a partire da settembre, all’incirca nello stesso periodo in cui Apple introduce la serie iPhone 13 e Apple Watch Serie 7.