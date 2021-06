Da ieri 7 giugno 2021 su Amazon prende il via una nuova iniziativa promozionale che spinge i clienti verso le piccole e medie imprese promettendo un buono promozionale da spendere durante il Prime Day 2021.

È inutile girarci intorno: parlando della compagnia di Jeff Bezos, l’Amazon Prime Day 2021 è indubbiamente l’argomento più caldo del momento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone un buono promozionale in occasione del Prime Day

Oggi torniamo a parlare di opportunità di risparmio, con particolare riferimento ad una promozione che da una parte offre sostegno alle piccole e medie imprese attive su Amazon e, dall’altra, consente di mettere da parte un buono promozionale da sfruttare sulle offerte del Prime Day.

La promozione in argomento non è nuova, il colosso dello shopping online l’aveva già attivata gli anni scorsi, ma resta molto interessante per gli aspetti menzionati. D’altronde lo slogan impiegato nel banner è molto chiaro: “Risparmia 10€ su Prime Day se spendi 10€ sui prodotti delle piccole e medie imprese“. Il meccanismo di partecipazione alla promozione, che è attivo da ieri al 20 giugno 2021, è semplicissimo e si articola in tre sole fasi.

Prima di tutto il cliente deve spendere almeno 10 euro in prodotti di piccole e medie imprese selezionati nella pagina della promozione. Una volta completato l’acquisto idoneo, il cliente riceve un’email di conferma col buono promozionale da 10 euro. Il buono è spendibile durante i giorni del Prime Day 2021. È bene precisare che la promozione in argomento è riservata ai clienti Amazon Prime.