Nella giornata di oggi Sony ha annunciato le nuovissime WF-1000XM4, che rappresentano l’ultimo ritrovato tecnologico nel mondo delle cuffie true wireless. Dopo il grande successo dei due modelli precedenti, lanciati rispettivamente nel 2017 e nel 2019, finalmente arriverà sul mercato un prodotto innovativo e soprattutto che in passato è stato in grado di restituire un sound incredibile.

Cancellazione del rumore di nuova generazione

Da sempre Sony è stata al centro dell’attenzione del mercato e degli esperti per le tecnologie relative alla soppressione del rumore esterno durante l’ascolto musicale. Con questo nuovo modello Mark 4 ha presentato un nuovo processore integrato V1, appositamente sviluppato da Sony stessa, per permettere al Chip QN1e di aumentare le proprie prestazioni e la pulizia del suono anche con cancellazione del rumore attiva.

Le WF-1000XM4 sono dotate di due microfoni, uno per il feed-forward e uno per il feedback, con tecnologia Dual Noise Sensor integrata: sono situati sulla superficie delle cuffie, catturano e analizzano i suoni ambientali circostanti per eliminare il rumore con estrema precisione.

Nuovi driver in neodimio

Il driver da 6 mm di nuova concezione, con un magnete più grande del 20%, grazie anche al nuovo diaframma adattabile, riesce a ottimizzare la riproduzione delle frequenze basse e la soppressione del rumore tramite la generazione di un segnale ad alta precisione.

Anche i gommini a isolamento acustico di nuova concezione tendono a migliorare l’isolamento durante l’ascolto, rendendo il prodotto perfino più comodo da usare. Inoltre, il sistema Wind Noise Reduction automatico rileva la presenza di vento ed elimina i fastidiosi fruscii per un ascolto ottimale anche in ambiente esterno (IPX4 di protezione contro gli schizzi d’acqua fornisce un’ulteriore protezione in caso di pioggia).

Qualità audio

Le WF-1000XM4 finalmente supportano la riproduzione audio wireless ad Alta Risoluzione grazie all’implementazione di LDAC, una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore e che riesce a trasmettere una quantità di dati circa tre volte superiore rispetto ad altri sistemi (alla massima velocità di trasferimento di 990 kbps). Assieme all’IA Edge, il DSEE Extreme migliora ulteriormente la qualità audio dei file musicali compressi in tempo reale, riconoscendo in maniera del tutto automatica i diversi strumenti musicali e le onde di frequenza perse in ogni situazione.

Anche la nuova funzione “Speak-to-chat” sarà integrata all’interno di questo nuovo modello, consentendo all’utente di interagire con altre persone senza doversi preoccupare di spegnere o interrompere la musica. Rilevando la voce dell’utente il prodotto interromperà automaticamente la musica per permettere un’interazione naturale e attivando il suono ambient.

Inoltre, il nuovo sensore a conduzione ossea registra solo le vibrazioni della voce, non i rumori di fondo, rendendo i dialoghi più chiari durante le telefonate. Assieme agli altri microfoni riuscirà quindi a trasmettere una voce estremamente pulita al ricevente.

Batteria e controlli touch

Le WF-1000XM4 riescono ad offrire un’autonomia di 8 ore e ulteriori 16 ore di carica tramite la custodia, per un totale di 24 ore di carica ovunque ci si trovi. Presente anche la ricarica rapida, che con 5 minuti garantisce fino a 60 minuti di riproduzione.

E grazie alle impostazioni di controllo touch, gestire l’esperienza di ascolto è semplice e veloce: si può utilizzare i controlli touch per attivare le modalità di eliminazione del rumore, “Ambient Sound” o “Quick Attention” oppure semplicemente per cambiare, mettere in pausa o riprodurre i brani.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda le disponibilità le WF-1000XM4 saranno disponibili nelle versioni nera e argento a partire da giugno 2021, anche se non è stato ancora rivelato il giorno di presentazione ufficiale. Per il prezzo senza dubbio saremo in linea con i modelli precedenti, per un costo sicuramente superiore ai 250€.