YouTube Music è disponibile su Android Auto da un po’ di tempo ed è stato aggiornato insieme alla piattaforma per migliorare il suo design e altro ancora. Ora, l’app sta ricevendo una delle sue più grandi riprogettazioni, con YouTube Music su Android Auto che aggiunge schede di navigazione e non solo.

Lanciata come parte dell’app YouTube Music 4.30.50 per Android, questa interfaccia ridisegnata per Android Auto è un cambiamento abbastanza importante rispetto alla vecchia interfaccia. Di gran lunga il cambiamento più grande in questa nuova interfaccia di YouTube Music su Android Auto sono le quattro schede di navigazione nella parte superiore.

YouTube Music: aggiorna l’app all’ultima versione

Ci sono quattro schede in totale, la prima è una scheda “Home” che include collegamenti ai media riprodotti di recente. C’è anche una scheda “Ultima riproduzione” per i tuoi brani o album più recenti. “Libreria” include le tue playlist e i file multimediali salvati, e c’è anche una scheda dedicata per “File dispositivo“, ovvero i media archiviati localmente.

Se non sei un normale utente di YouTube Music la scheda “Ultima riproduzione” non verrà visualizzata. Lo stesso vale per “File dispositivo”. Se non disponi di musica memorizzata localmente, la scheda non viene visualizzata. Oltre alla semplice navigazione, però, questo nuovo design di YouTube Music per Android Auto abbellisce anche l’interfaccia utente principale con più elementi visivi.

Ora c’è un logo YouTube Music nell’angolo in alto e nell’app sono presenti meno scritte, il che è un’ottima cosa per una servizio che viene utilizzato da chi è alla guida. Se non l’avete ancora fatto, provate ad aggiornare la vostra app andando in Impostazioni.