Solamente qualche giorno fa abbiamo parlato della novità introdotta da WhatsApp, ovvero la possibilità di velocizzare gli audio che ci sono stati inviati, per accorciare il tempo di ascolto.

Secondo le ultime indiscrezioni l’applicazione di messaggistica istantanea, starebbe lavorando ad una nuova funzione che ci permetterebbe di ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: si potranno ascoltare gli audio prima di inviarli?

Il mese scorso abbiamo visto alcuni screenshot della funzionalità appena descritta sulla versione iOS di WhatsApp. Nelle ultime ore WABetaInfo ha scovato la stessa novità in fase di sviluppo anche per la versione Android di WhatsApp. Come vedete dalle immagini in galleria sarà possibile ascoltare il messaggio registrato prima di ogni invio, con la possibilità di cancellarlo.

Torniamo a sottolineare come tale funzionalità verrebbe, molto probabilmente, ben accolta dagli utenti WhatsApp, i quali avrebbero uno strumento in più per evitare figuracce o fraintendimenti a causa della qualità dell’audio registrato.

La novità è ancora in fase di sviluppo e dunque non ancora disponibile per nessun utente a livello pubblico. Per essere tra i primi a provarla, sebbene non siano note le tempistiche di lancio, vi suggeriamo di iscrivervi al canale di beta testing di WhatsApp per Android.