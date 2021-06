Fino al prossimo 30 giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti, anche alcuni già clienti Very Mobile potranno attivare la nuova offerta Very Flash 7,99 che prevede minuti, SMS e 200 Giga di traffico internet a 7,99 euro al mese.

L’offerta in questione è disponibile online e in tutti i negozi per i nuovi clienti Very Mobile che provengono da iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e alcuni Operatori Virtuali e da alcuni già clienti Very Mobile tramite il servizio cambio offerta. Scopriamo insieme cosa propone.

Very Mobile lancia la Flash con 200 Giga

Very Flash 7,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload con addebito su credito residuo a 7,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito. L’offerta è disponibile online anche in formato eSIM.

Superati i Giga inclusi, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo, a meno che il cliente Very non decida di rinnovare anticipatamente l’offerta al suo costo mensile, per avere nuovamente a disposizione l’intero bundle previsto dall’offerta attiva. Le offerte dell’operatore virtuale prevedono l’addebito dei costi delle offerte sul credito residuo, con possibilità di attivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, l’offerta sarà sospesa finché non si effettuerà una ricarica sufficiente a coprire il costo. Sono inclusi senza costi aggiuntivi i servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe, mentre risulta bloccata di default l’attivazione dei servizi a pagamento, che possono essere successivamente sbloccati tramite l’app ufficiale. Inoltre, con Very è disponibile gratuitamente il servizio VoLTE (sui device compatibili). Per scoprire tutti gli altri dettagli vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.