In alcuni paesi la campagna vaccinale ha raggiunto una percentuale importante della popolazione che praticamente rimangono fuori solo quelli che non se lo vogliono proprio fare il vaccino Covid-19. Un esempio sono gli Stati Uniti che per cercare di convincere queste persone hanno dovuto mettere in piedi diversi stratagemmi. L’idea principale è di regalare qualcosa, ma a livello statale sono nate anche delle vere e proprie lotterie.

Sempre più stati hanno deciso di mettere in palio vincite da un milione di dollari per chiunque si fa vaccinare, ma il West Virginia ha voluto fare a modo a suo. Tra gli incentivi ha messo la possibilità di vincere armi da fuoco tra cui anche fucili a pompa. Ovviamente, ricordandoci di che paese stiamo parlando, la cosa sta funzionando.

Farsi vaccinare in cambio di altro

I dati recenti hanno visto com’è importante raggiungere più popolazione possibile con i vaccini i quanto chi non è protetto ha un rischio maggiore. Rispetto all’anno scorso i pericoli sono anche più alti a causa delle nuove varianti in circolazione. È anche importante prendere entrambe le dosi cosa che in molti stanno evitando di fare; proprio negli Stati Uniti milioni di persone non si sono presentati per la seconda dose.

Se offrire qualcos’altro nel momento in cui si vaccinare permette effettivamente di raggiungere gli obiettivi prefissati. Soldi, biglietti per eventi sportivi, birra gratis e da alcune parte anche mucche. Alla fine i fucili da pompa non sono neanche così strani. Sarà interessante vedere quanto questo incentivo ha di fatto convinto qualcuno.