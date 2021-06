Per questo mese TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi clienti un’interessante promozione. Nello specifico, l’operatore telefonico sta inviando degli SMS con i quali permette di attivare la promo Giga Illimitati White ad un costo di 4,99 euro al mese e che garantisce di avere, quindi, traffico dati extra rispetto a quello già presente con l’offerta che si ha attivata sul proprio numero.

TIM offre Giga Illimitati White a 4,99 euro al mese

Come già accennato, l’operatore telefonico TIM ha deciso per il mese di giugno 2021 di fare una sorpresa ad alcuni suoi clienti. Nello specifico, tramite degli SMS l’operatore sta invitando questi ultimi ad attivare una nuova promo che garantisce traffico extra rispetto all’offerta attiva. Si tratta di Giga Illimitati White.

Questa nuova promo ha un costo mensile pari a 4,99 euro e, per attivarla, non è previsto alcun costo di attivazione. Il rinnovo mensile può essere pagato tramite il credito residuo sulla propria scheda SIM. In alternativa, è anche possibile addebitare il costo su una carta prepagata, sul conto corrente o sulla carta di credito. Il traffico dati disponibile dispone della navigazione 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload e i video sono in qualità SD. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore telefonico TIM ai suoi clienti:

“Questa estate naviga senza limiti! In esclusiva per te Giga Illimitati White a soli 4,99 euro al mese. Per attivarli rispondi SI a questo sms o vai su on.tim.it/giga-illimitati-white. Info e condizioni nella sezione Offerte per TE dell’app MyTIM”.