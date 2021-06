TIM sta proponendo anche a Giugno 2021 ad alcuni già clienti TIM di rete mobile alcune promo Giga che offrono traffico dati aggiuntivo ogni mese. È il caso della Giga Illimitati White a 4,99 euro al mese.

L’operatore ha infatti avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi clienti TIM selezionati, che riceveranno la proposta di attivare la promo con traffico dati extra. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim per Te con la Giga Illimitati White a meno di 5 euro al mese

L’opzione aggiuntiva Giga Illimitati White a 4,99 euro al mese non prevede alcun costo di attivazione ed è da considerarsi aggiuntiva rispetto all’offerta dati già attiva sulla linea mobile, dunque in caso di disattivazione di quest’ultima verrà cessata automaticamente anche Giga Illimitati White.

Ecco un esempio di SMS: “Questa estate naviga senza limiti! In esclusiva per te Giga Illimitati White a soli 4,99 euro al mese. Per attivarli rispondi SI a questo sms o vai su on.tim.it/giga-illimitati-white. Info e condizioni nella sezione Offerte per TE dell’app MyTIM“. L’offerta è attivabile da clienti TIM selezionati sia su credito residuo che su metodo di pagamento automatico (carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate) e offre 3 Giga ogni mese nei Paesi dell’Unione Europea.

Si ricorda che l’offerta Giga Illimitati White, già disponibile da diversi mesi, offre la navigazione con velocità fino a 30 Mbps e video in qualità SD. Infatti, l’offerta Giga Illimitati White, è abilitata alla navigazione 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload. Dopo l’attivazione, è importante attendere l’SMS di conferma per iniziare a usare i Giga offerti.