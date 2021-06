La serie Samsung Galaxy Note non è destinata a perire, o meglio, non ancora. Il colosso, pur non avendo intenzione di procedere con il lancio di un nuovo modello entro il 2021, sembra essere già impegnato nella realizzazione di un Galaxy Note 21 da presentare il prossimo anno.

Samsung lancerà il Galaxy Note 21 nel 2022!

L’arrivo del Samsung Galaxy S21 Ultra con supporto alla S Pen aveva lasciato supporre che tra le intenzioni del colosso vi fosse quella di abbandonare la serie Galaxy Note e di abbinare il famoso stilo a quanti più dispositivi. Stando alle voci trapelate, non sarà così.

Samsung, pur mostrandosi impegnato nella creazione di nuovi smartphone dotati di S Pen, tra i quali spicca il prossimo Galaxy Z Fold 3, procederà con il lancio del nuovo Samsung Galaxy Note 21 nel 2022.

Il successo riscosso dal Galaxy S21 Ultra sembra non aver soddisfatto l’azienda che, di conseguenza, non tralascerà una delle serie più apprezzate dal suo pubblico. La situazione potrebbe cambiare con l’arrivo dei prossimi dispositivi pieghevoli e, in particolar modo, del prossimo Galaxy Z Fold 3 che, tenendo conto delle varie indiscrezioni, arriverà con S Pen e fotocamera sotto il display.

Il pieghevole in questione sarà accompagnato dal nuovo Galaxy Z Flip 3: entrambi dovrebbero essere rilasciati entro l’estate. Nella stessa occasione il colosso potrebbe sfoggiare anche un dispositivo ancora del tutto sconosciuto ma apparso in alcuni brevetti che hanno attirato l’attenzione per via della tripla piega che distingue lo smartphone dagli attuali pieghevoli. L’arrivo dello smartphone in grado di piegarsi in tre è ancora parecchio incerto ma le probabilità che il colosso rilasci device pieghevoli ancora inediti entro il prossimo anno sembrano abbastanza alte.