MediaWorld apre le porte dei punti vendita a tutti gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale, o della qualità generale del prodotto selezionati.

La campagna promozionale, dati i pregressi dell’azienda, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, nonché anche online sul sito ufficiale dell’azienda, essendo però costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello raggiunto, o dalla categoria merceologica della merce coinvolta. Il cliente potrà comunque fare affidamento sul Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: la nuova campagna promozionale è incredibile

La campagna promozionale di MediaWorld cerca di accontentare gli utenti che vogliono spendere il minimo possibile sull’acquisto dei prodotti di fascia alta, per questo motivo coinvolge iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro, con forti accenni anche alla fascia alta del mondo Android, rappresentata perfettamente dagli ultimi Oppo Find X3 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G o anche Xiaomi Mi 11i.

Le proposte del volantino non si fermano qui, se alla ricerca di modelli molto più economici, troverete anche soddisfazione nell’acquisto di Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, TCL 20 5G a 499 ero, TCL 10SE a 129 euro e similari.

I dettagli sono tutti raccolti nelle pagine che abbiamo integrato come galleria fotografica nel nostro articolo.