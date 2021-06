Nel corso di questo mese di Giugno, i clienti che scelgono Iliad avranno a loro disposizione una nuova tariffa, la Flash 120. Gli abbonati che si affidano a tale tariffa ricevono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile è di 9,99 euro.

Iliad, le possibili prospettive per un addio definitivo al 3G

Proprio come la Flash 100 di Iliad, anche la Flash 120 prevede nel suo pacchetto l’attivazione dell’opzione 5G. I clienti avranno la possibilità di navigare senza limiti con le velocità propedeutiche del 5G.

Iliad ha deciso di impegnarsi sempre di più per estendere questa tecnologia in larga parte del territorio italiano. Entro il 2022, dovrebbe essere completata la copertura almeno parziale del provider in Italia.

Con il 5G sempre più presente nel nostro paese, ci sono alcuni possibili cambiamenti nell’immediato futuro. Anche il gestore francese ha messo al vaglio l’ipotesi circa un processo di dismissione che riguarda le linee 3G. L’addio possibile al 3G nasce come operazione per incentrare sempre più investimenti per lo sviluppo del 5G.

TIM e Vodafone già hanno aperto una prospettiva per l’addio ai 3G nel corso dei prossimi mesi. Diverso, invece, lo scenario per gli attuali clienti di Iliad. Come noto, il gestore francese ancora non può garantire copertura omogenea del territorio in Italia, specie nei territori più remoti, lontani dalle grandi aree metropolitane. Anche per questa ragione la dismissione del 3G allo stato attuale è quanto meno rinviata alla prima parte del 2022.