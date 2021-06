Expert fa davvero felici tutti gli utenti, in questi giorni ha lanciato una campagna promozionale che prevede la possibilità di accedere ai migliori prodotti dell’anno, con i quali riuscire a spendere pochissimo sui vari acquisti effettuati, sia in negozio che sul sito ufficiale.

Tutti gli utenti in Italia vi possono accedere senza particolari difficoltà, basterà infatti aprire l’e-commerce ufficiale dell’azienda per avere la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi, godendo di un risparmio senza precedenti (sebbene comunque sia necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio). La campagna promozionale risulta essere in scadenza il 6 giugno 2021, coloro che spenderanno più di 199 euro avranno la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.

Expert: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Le nuove offerte di Expert partono dai top di gamma dell’azienda di Cupertino, l’ultimo modello di punta, quale è l’Apple iPhone 12, viene commercializzato a 759 euro, un prezzo di tutto rispetto per la qualità generale, e sopratutto in confronto al listino originario (la variante è da 128GB).

Volendo invece spendere sempre meno, e non superare i 500 euro, le scelte sono comunque altrettanto interessanti, essendo rappresentate magistralmente da Xiaomi Mi 10T, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y20s o Xiaomi Redmi Note 10. Le altre proposte del volantino di Expert sono raccolte per voi direttamente nelle pagine che trovate nell’articolo.