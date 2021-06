Il volantino lanciato in questi giorni da Euronics appare essere davvero unico nel proprio genere, è la migliore occasione per risparmiare sui vari acquisti effettuati, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale dei prodotti, o doversi limitare a specifiche realtà del territorio nazionale.

A differenza di quanto visto in passato, in questi giorni il Black Friday D’estate di Euronics, risulta esser disponibile ovunque in Italia, con scadenza fissata al 16 giugno 2021, e senza alcun limite in merito alle scorte effettivamente distribuite nei negozi. I prezzi sono bassi, con la possibilità aggiuntiva di approfittare del solito Tasso Zero, per la rateizzazione senza interessi, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Euronics: quali sono le occasioni più interessanti del momento

Le offerte pensate da euronics stupiscono non poco, all’interno del volantino si possono scovare prezzi sempre più bassi e convenienti tra cui è possibile scegliere. I top di gamma sono all’incirca sempre gli stessi, sebbene l’attenzione sia catturata dai “soli” 799 euro necessari per l’acquisto di un Samsung Galaxy S21+, il miglior dispositivo della serie Galaxy dell’anno corrente (secondo solo al Galaxy S21 Ultra).

Le soluzioni dalle ottime prestazioni, ma dai prezzi leggermente inferiori, riguardano poi Galaxy S20 FE, in vendita a 449 euro, passando anche per Find X3 Neo a 699 euro, come Xiaomi Mi 11i a 695 euro. Tutte le altre proposte del volantino Euronics sono raccolte per voi nel nostro articolo, in modo da poter conoscere da vicino le cifre richieste per il loro acquisto.