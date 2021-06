Le offerte di Esselunga appaiono essere tra le migliori del periodo, racchiudono al proprio interno tutto ciò che l’utente va cercando nel mondo della rivendita di elettronica, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti sul territorio italiano.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. Gli ordini possono essere effettuati in negozio, per un prodotto con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, sempre da esercitare nelle medesime location d’acquisto. Le scorte, nostro malgrado, appaiono essere limitate, per questo motivo dovrete decidere il più rapidamente possibile il da farsi.

Esselunga: questi sono i prezzi migliori del momento

Esselunga non delude gli utenti che vogliono sempre cercare di spendere il meno possibile, infatti in questi giorni ha lanciato la promozione che la vede scontare uno dei prodotti più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, la Xiaomi Mi Band 5.

Il dispositivo presenta un display AMOLED da 1,1 pollici, con risoluzione adeguata, a colori e completamente touchscreen, dall’autonomia di 14 giorni, con riconoscimento del battito cardiaco, monitoraggio del sonno, misurazione dei passi effettuati, delle calorie bruciate e sopratutto delle distanze effettivamente percorse. Non mancano ben 11 modalità differenti di allenamento e l’impermeabilità fino a 5 atmosfere.

Il prezzo? ridottissimo, basteranno solamente 25,90 euro per il suo acquisto definitivo. I dettagli della campagna promozionale di Esselunga sono disponibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.