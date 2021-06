I nuovi prezzi di Coop e Ipercoop sono assolutamente da capogiro, gli utenti possono recarsi in ogni punto vendita raggiungendo l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto o di quanto atteso.

L’unica cosa da ricordarsi, nell’avvicinamento alla campagna promozionale corrente, riguarda l’impossibilità di godere degli stessi identici sconti sul sito ufficiale, sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed il gioco è fatto. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e la telefonia mobile è sempre distribuita in versione completamente sbrandizzata.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle nuove offerte Amazon, e tutti i codici sconto del momento, correte ad iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

All’interno del volantino di Coop e Ipercoop troviamo un prodotto decisamente richiesto negli ultimi mesi, il Motorola Razr sarà finalmente acquistabile ad una cifra inferiore ai 1000 euro. Le alternative della stessa campagna promozionale toccano fasce molto più basse, troviamo difatti Apple iPhone SE 2020, attualmente disponibile a 439 euro, passando poi per Xiaomi Mi 11 Lite, a 299 euro, o anche un buonissimo Oppo A94, il cui prezzo non andrà oltre i 349 euro.

Sfogliando le pagine sottostanti, ad ogni modo, troverete anche soluzioni legate agli elettrodomestici adatti per la vostra casa, senza dimenticarsi dei televisori di ultima generazione. Per ogni altra informazione, aprite quanto prima le immagini, e ricordatevi che gli acquisti potranno essere effettuati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda (come al solito del resto).